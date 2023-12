PHOTOGALLERY – Vittoria della Nazionale del Regno delle Sicile contro la selezione del Ticino: il Mondiale è ora più vicino

L’ultima sosta dei campionati per lasciare spazio agli impegni delle varie nazionali non ha visto solo la qualificazione dell’Italia di Luciano Spalletti al prossimo Europeo. Anche un’altra Nazionale del nostro paese, infatti, è scesa in campo in quei giorni.

La Nazionale del Regno delle Due Sicilie, ovvero la selezione che rappresenta il Sud d’Italia, ha infatti giocato due partite di qualificazione per il Mondiale che si terrà nel Kurdistan l’anno prossimo.

Questa ‘speciale’ Coppa del Mondo è organizzata da Conifa, ovvero l’organo che raggruppa tutte le nazionali indipendenti senza riconoscimento internazionale e, quindi, non riconosciute dalla FIFA. La prima sfida, giocata a Scafati, ha visto il successo della Nazionale del Regno delle Due Sicilie, guidata dal ct Lanzilli, coadiuvato dal vice allenatore Mario Guastafierro, per 2-1 contro la Nazionale del Ticino (cioè la selezione che rappresenta la Svizzera italiana).

Il Presidente Amitrano ha espresso tutta la sua felicità per aver ottenuto una vittoria contro un avversario che ha fatto di tutto per non perdere. Questa vittoria contro il Ticino ha di fatto avvicinato la Nazionale del Regno delle Due Sicilie alla Coppa del Mondo, visto che ha scalato posizioni nel Ranking di Conifa.

Luca Natale Imbroinisi, giocatore (esterno sinistro, classe 1990 che ha giocato tra Serie D e Serie C) e portavoce ufficiale della Nazionale di calcio del Regno delle Due Sicilie, ha commentato così questa vittoria così fondamentale: “Era importante vincere e lo abbiamo fatto. Riprendiamo il nostro cammino con un successo, abbiamo già la testa ai prossimi impegni. Il risultato è stato raggiunto grazie all’impegno di tutti.”

Mentre il dott. Paolo Carpiniello preparatore atletico, massaggiatore e responsabile area medica) ha analizzato così il successo della Nazionale del Regno delle Due Sicilie: “Il livello di prestazione fornito dai ragazzi è stato soddisfacente, considerando soprattutto il campo pesante”.

