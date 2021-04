Pià: “Contro l’Inter punto su Osimhen. Zielinski più di Mertens come trequartista”

“Da qui alla fine sono tutte gare importanti nel corso del prossimo fine settimana ci saranno tante partite emozionanti. L’Atalanta e il Milan potrebbero perdere punti, ma il Napoli deve pensare soltanto a sé stesso. E’ inutile guardare i risultati delle rivali se non vince le sue gare”.

Su Napoli-Inter

“Conte non si smentisce mai. Trova sempre qualche difficoltà al primo anno in una nuova squadra, ma al secondo vince sempre. Il Napoli ha le qualità per battere l’Inter. Se non avessero avuto tutte queste defezioni per infortunio, gli azzurri avrebbero lottato per lo scudetto”. L’obiettivo, però, è la Champions da inseguire con i gol di Osimhen e con le intuizioni di Zielinski sulla trequarti”.

Su Osimhen e Zielinski

“Per la gara contro l’Inter punto tutto su Osimhen purtroppo in questa stagione non ha potuto mostrare tutto il suo potenziale, ma stiamo parlando di un calciatore molto forte. Adesso è pronto per diventare il titolare della linea avanzata del Napoli. Alle sue spalle vedo meglio Zielinski, perché ha dimostrato che in quel ruolo può diventare un giocatore molto importante. Anche Mertens potrà dare il suo contributo, ma adesso è il momento di Piotr”.