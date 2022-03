Pià: “Di Lorenzo out con l’Atalanta? Punterei su Zanoli, ha stimoli e può fare bene”

Ignacio Pià, ex attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Radio Goal” su Kiss Kiss Napoli riguardo il match tra gli azzurri e l’Atalanta: “Le assenze di Zapata ed Osimhen sono pesanti. Victor è fondamentale, ha dato continuità ai gol e credo che lui abbia dato un contributo decisivo per portare il Napoli in alto in classifica. Malcuit o Zanoli per sostituire Di Lorenzo? Sicuramente in quella zona del campo Di Lorenzo è fondamentale ma io opterei per Zanoli: è un ragazzo che ha stimoli, può far bene. In una partita del genere, così intensa, penso possa essere Zanoli la scelta giusta. Difesa a tre? Manterrei la linea a quattro perchè l’Atalanta non sta messa proprio bene, con giocatori infortunati o fuori forma. Cambiare modulo mi sembra una soluzione azzardata”.