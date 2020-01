Krzystof Piatek, neo attaccante dell’Hertha, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo pochi minuti dall’ufficialità.

“La cosa più importante è stata la chiarezza dei piani che il club ha su di me. Vogliamo raggiungere i più grandi traguardi insieme. Come attaccante, voglio segnare più gol possibili per l’Hertha e aiutare la squadra a risalire la classifica. È molto importante per me iniziare bene in un nuovo campionato. La prossima stagione speriamo di qualificarci in una competizione europea”.