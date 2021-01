Piccinini: “Gli azzurri possono ambire alla terza posizione. Gattuso spesso esagera con gli sfoghi”

Nel corso di “Arena Maradona”, trasmissione sportiva condotta da Diego Maradona Junior, Floriana Messina e Gianluca Miranda su Radio Crc, è intervenuto Sandro Piccinini, opinionista Mediaset. “La vittoria a Udine è stata importante per il Napoli soprattutto dal punto di vista psicologico – ha detto Piccinini a Radio Crc – gli azzurri avevano bisogno di vincere per scrollarsi di dosso un po’ di tensione e per restare attaccato al trenino Champions. Secondo me il Napoli può ambire sia alla terza sia alla quarta posizione in classifica al termine della stagione”. Ieri dopo il gol vittoria di Bakayoko al 90esimo, c’è stato l’abbraccio tra i calciatori e Gattuso. “Apprezzo molto Gattuso come tecnico – ha detto Piccinini a Radio Crc – però credo che in alcune circostanze esageri con gli sfoghi. A volte è meglio lasciare tutto nel chiuso dello spogliatoio”. Nonostante la vittoria, a Udine è arrivata un’altra prestazione poco convincente. “E’ colpa delle assenze – ha assicurato Piccinini a Radio Crc – sfido chiunque a fare a meno di gente del calibro di Mertens, Koulibaly e Osimhen. Per fortuna Gattuso ha rilanciato Lozano, che adesso sembra tutt’altro giocatore rispetto a un anno fa”. Il Napoli ha problemi di equilibrio. “Ce li ha anche la Juve – ha ribattuto Piccinini a Radio Crc – ieri ha subito gol dal Sassuolo in 10. Con Allegri non sarebbe successo”.