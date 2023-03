Piccinini: “La strada per la salvezza del calcio è quella presa dal Napoli”

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Sandro Piccinini, giornalista: “Kvaratskhelia si è messo in vetrina sin da subito, ma ha appena compiuto 22 anni ed è al primo anno in un calcio importante per cui ha margini di miglioramento imprevedibili. Se avrà voglia di migliorarsi, può crescere ancora tanto e potrebbe essere solo l’inizio quello che stiamo vedendo. La strada per la salvezza del mondo del calcio è quella intrapresa dal Napoli. I soldi vanno gestiti bene, dovrebbe essere la regola di tutte le famiglie e anche del calcio che però negli ultimi anni ha speso molto di più di quello che incassava. Che non è poco, perchè il calcio non è in crisi, ma la gestione oculata che è così semplice a dirsi è poi complicata nel concreto. Per farlo ci vogliono persone capaci e ci vogliono presidenti come De Laurentiis che si è preso anche degli insulti. Quando questi giocatori pretenderanno ingaggi importanti arriveranno i primi momenti duri, ma intanto ce li siamo goduti. Per far funzionare l’azienda ci vuole organizzazione, competenza e anche pelle dura perchè poi qualche acquisto si può anche sbagliare. Non sempre è possibile fare plusvalenze e non so se il Napoli riuscirà ad acquistare ancora Kvaratskhelia a 10 milioni o Kim a 18 milioni, ma la linea è quella giusta anche perchè sono stati valorizzati anche calciatori come Anguissa e Lobotka. Ritengo che il ruolo della società sia molto più importante perchè andare a scovare calciatori in territori inesplorati è decisivo, ma il ruolo dell’allenatore pure è importante perchè non tutti gli allenatori sanno insegnare. Molti sono gestori, non insegnanti, Spalletti invece insegna calcio e fa crescere i giocatori. Non solo ha il coraggio di utilizzarli, ma li fa crescere ed è un valore aggiunto. Se guardi la rosa del Napoli, sono tutti migliorati e non è un caso. Napoli-Eintracht? All’andata il Napoli ha vinto 2-0, ma poteva segnarne 6 e la superiorità è stata netta. Non ci sarà Kolo Muani che è squalificato e neppure Lindstrom. Spalletti conosce benissimo i pericoli dell’Europa, ha già tenuto tenuto alta la tensione in campionato e sono certo che lo farà anche mercoledì, non mi aspetto cali di tensione”.