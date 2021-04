L’attore Pietro Castellitto, protagonista della serie su Totti in onda su Sky intitolata ‘Speravo de morì prima’, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera nel corso della quale ha tra l’altro affermato: “Francesco mi ha detto, le pause sono quelle mie”.

Quali sono i commenti di romanisti e laziali che l’hanno colpita di più?

“I romanisti hanno ritrovato l’essenza del capitano, per me è anche un modo di stare tranquillo quando cammino per Roma (sorride). I laziali mi hanno detto che per prepararmi al meglio ho dovuto ripetere tre volte la terza media. Alla fine è un uomo che malgrado soldi e successo ha tenuto intatta la sua personalità. Non c’era nulla di scontato, Totti non è Maradona… La camorra, la vita spericolata”.