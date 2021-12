Pioli a Dazn: “Non meritavamo di perdere questa partita. Giroud non fa nulla per ostacolare Juan Jesus”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato a DAZN dopo sconfitta col Napoli. Ecco quanto evidenziato da “IamNaples”: “Non siamo stanchi, lo abbiamo dimostrato contro il Napoli. Abbiamo fatto 51 e 49% come possesso palla. La squadra mi e’ piaciuta in tutto e per tutto. E’ mancata la giocata giusta, ma non la condizione fisica. Il rammarico e’ aver preso gol su una palla inattiva. Come energia, intensita’, abbiamo fatto una fase difensiva quasi nella meta’ campo del Napoli. Abbiamo giocato una partita vera. Il Milan non meritava di perdere questa partita. Sarebbe stato semplice tirare in ballo gli infortunati, ma non e’ cosi’. Abbiamo speso tanto come tutte le squadre europee. Le partite si complicano, ma abbiamo rischiato poco contro un avversario molto forte. Messias ha fatto tanti uno contro uno. In altre zone del campo serviva piu’ scaltrezza e furbizia. Il gol annullato? Giroud, con le gambe larghe, non fa niente per non far intervenire Juan Jesus. Lecchiamoci le ferite e pensiamo a mercoledì. Io sono serenissimo. La squadra ha sempre avuto un rendimento continuo ed equilibrato. Molti prendono in considerazione la costanza e i volumi, noi pensiamo all’accelerazione e la decelerazione. La tecnologia va bene, ma la squadra e’ stata molto intensa ed energica. Non meritavamo di perdere”.