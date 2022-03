Pioli in conferenza: “Dispiace che la classifica non sia ancora reale”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Napoli per 0-1:

“Vittoria che ha sapore positivo, è presto parlare di scudetto. Dispiace che la classifica non sia ancora reale, sarebbe meglio avere tutte le gare con le stesse partite”.

Ha un peso specifico diverso rispetto alle altre vittorie? “Sì, ma la squadra dovrà essere brava a capire che ogni gara sarà importante. Bisogna evitare cali di tensione e gare non all’altezza. Abbiamo qualità forti, dobbiamo dimostrare di aver imparato dai nostri errori. Sarà il momento della definitiva maturazione della mia squadra”. Ha fatto dei cambi tattici in questa gara “Prepariamo le gare in base alle nostre qualità, ma anche analizzando l’avversario. Per noi non è un problema invertire degli uomini a centrocampo, abbiamo raggiunto maturità e io mi posso divertire a provare anche delle cose diverse”

Quanto è felice per questa vittoria? “Mancano trenta punti, siamo felici per questa vittoria ma è presto per parlare. Sono felice perchè i calciatori hanno corso come degli assatanati contro i calciatori del Napoli, dobbiamo proseguire con queste prestazioni”.