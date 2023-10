Pioli in conferenza stampa: “Pulisic aveva un problema, non avrei mai fatto quella sostituzione”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa nel post-partita di Napoli-Milan. Ecco quanto sottolineato da IamNaples.it

“Torniamo a Milano con un po’ di rammarico perchè non abbiamo vinto pur dominando a lungo la partita, non è facile creare a Napoli circa dieci occasioni da gol. Non siamo stati inferiori nè contro la Juventus nè contro la stasera, la gara contro l’Inter è un mondo a parte. Sapevamo di avere un calendario particolarmente complicato nelle prime dieci giornate, in un paio di gare siamo stati meno bravi dell’avversario, oggi assolutamente no, abbiamo fatto di tutto per vincere. Ci portiamo a casa la prestazione e la convinzione che quando giochi così devi vincere. Leao e Giroud avevano perso un po’ di brillantezza. Pulisic? Non stava benissimo, non sarò un fenomeno ad allenare ma non facevo un cambio del genere”

Dal nostro inviato al Maradona Ciro Troise