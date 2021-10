Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato al termine del posticipo tra Milan e Roma. In particolare si è soffermato sulla lotta Scudetto e sulle rivali Inter e Napoli: “Noi superiori a tutte le altre in Serie A? Non lo so, le altre squadre sono fortissime e l’Inter per me rimane la favorita. Il Napoli è fortissimo. Ma mi piace che ora abbiamo consapevolezza, il salto che abbiamo fatto è questo.”