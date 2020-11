Pistocchi: “Al Napoli non manca il gioco ma solo un po’ di cattiveria sotto porta, bisogna avere pazienza con Osimhen”

Maurizio Pistocchi, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “Il Sassuolo ha cambiato disposizione in campo per affrontare il Napoli. Tutte le squadre che affrontano gli azzurri cercano di limitare i danni, invece di proporre il gioco. Però c’è anche da dire che il Napoli ha fatto 22 tiri in porta, e non ha fatto gol. Il Napoli ha sbagliato per colpa degli attaccanti del Napoli, non perché il Sassuolo gli ha impedito di segnare. Se il Napoli avesse segnato 3 gol nel primo tempo, non ci sarebbe niente da dire. I gol si fanno e si sbagliano. Ieri il Napoli ne ha sbagliato troppi ed ha pagato forse anche un po’ di stanchezza dovuta alla trasferta di Europa League, perché si viaggia di notte, si è stanchi. L’Europa League è una tassa da pagare molto onerosa. Io non farei drammi. Il Napoli ha sei attaccanti. Ha bisogno di continuare nel suo progetto tecnico. Manca un Ibra al Napoli? Bisogna avere ancora pazienza con Osimhen. Il ragazzo è arrivato ora nel campionato italiano, ha bisogno di capire alcune dinamiche. E’ chiaro che quando si parla di Ibra o di CR7, si parla di giocatori che non tutti hanno, e non è facile trovarli, altrimenti lo farebbero tutti. Al Napoli non manca il gioco ma solo un po’ di cattiveria sotto porta. Una cosa è se manca il gioco, altra cosa se il gioco c’è ma si concretizza poco”.