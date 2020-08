Pistocchi: “Assenze importanti nel Barca, ecco cosa serve al Napoli per conquistare il successo. Su Insigne dico…”

Ai microfoni di Kiss Kiss Napoli ha parlato così il giornalista Maurizio Pistocchi. Ecco le sue parole:

“Non bisogna dare campo al Barcellona, altrimenti diventa micidiale. Ma i blaugrana hanno delle assenze importanti in difesa. Da quando ha perso Puyol, il Barça non ha trovato un altro centrale all’altezza, del livello di Piqué. Il Napoli dunque dovrà difendersi attaccando. Bisogna fare grande attenzione alla fase difensiva, chiudere tutti gli spazi con un 4-5-1 che tenga bene il campo in ampiezza. Bisogna tenere la squadra corta, recuperare palla e ripartire velocemente in verticale. Serviranno dunque calciatori con gamba. Se Insigne non starà al 100%, secondo me Gattuso non lo rischierà proprio per questo motivo”.