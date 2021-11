Pistocchi: “Ayroldi ha trattato Osimhen come un ragazzino”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Maurizio Pistocchi, giornalista. “Il Napoli ha fatto 16 tiri contro 11 ma ha centrato lo specchio solamente in un’occasione. I numeri (anche altri) dicono un po’ com’è stata la partita, cioè complicata: il Verona gioca con grande organizzazione e forza fisica, sanno cosa fare. In più ci si è messo Ayroldi che a mio modo di vedere ha arbitrato malissimo. Quale figlio d’arte? Disastroso. All’inizio c’è stato un fallo nettissimo su Mario Rui di Faraoni non fischiato, poi ci sono almeno 3 episodi in area di rigore che sono tutti fallosi per me.