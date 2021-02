Pistocchi: “Dopo Sarri, De Laurentiis non ha azzeccato le scelte. Non c’è identità di gioco”

Maurizio Pistocchi, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘Radio Goal’, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli:

“Il Napoli non ha una identità di gioco e questo è il più grande problema. Dopo i 91 punti con Sarri non poteva che esserci una strada in salita per i suoi successori. A mio modo di vedere De Laurentiis non ha azzeccato le scelte. Ci sono state sempre troppe polemiche nel gruppo, dall’ammutinamento al disastro di comunicazione avuto ora con Gattuso. Son tutte cose che non fanno bene alla squadra”.