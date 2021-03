Pistocchi: “Gattuso non ha digerito l’accaduto. Lo vedrei bene in alcune squadre di Serie A

Il giornalista Maurizio Pistocchi durante la trasmissione Maracanà in ,onda su TMW Radio, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Gattuso. Ecco le sue parole:

“E’ stato bravo e sfortunato nella sua esperienza a Napoli. Aveva una squadra molto competitiva, la seconda rosa del campionato ma gli sono mancati molti giocatori chiave nel periodo topico. Si giocherà un posto in Champions. Conoscendolo, non ha digerito quello che è successo e andrà via. Potrebbe essere perfetto per Bologna, Udinese, Torino”.