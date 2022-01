Pistocchi: “Ho seguito Tuanzebe, mi ricorda un po’ Tomori”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Maurizio Pistocchi, giornalista: “Uno dei problemi della Juventus quest’anno è stata la poca capacità realizzativa e Icardi in area è molto efficace. L’unico problema vero è che non gioca con la squadra, ce l’hai quando gli arriva la palla. Alla Juve secondo me potrebbe fare bene, bisogna verificare la coesistenza con Dybala. L’ho visto spesso al PSG Icardi e faceva fatica a inserirsi nel gioco con i compagni. I bianconeri producono tanto ma finalizzano poco. Certo che passare da Cristiano Ronaldo a Icardi non so se pagherà come scelta. L’argentino piace ad Allegri da tanto, non sono uno di quelli che dice che sia un errore, lui può essere la persona giusta. Sempre che non vengano fuori problemi di gestione da parte dei ‘Wanditos’.

Juve-Napoli sarà chiaramente condizionata dalle assenze, quelle azzurre sono più importanti. Ho la sensazione, però, che Spalletti la preparerà con attenzione e cura. Non sarà come la partita dell’andata ma diversa perché sono cambiate molte cose.

Sono curioso di sapere se, nel caso arrivasse Tuanzebe, lo faranno giocare. L’ho seguito all’inizio nel campionato inglese e ricorda un po’ Tomori: ha fisicità e velocità notevoli, però commette qualche ingenuità importante. Ha 25 anni e deve trovare la sua valorizzazione. Conoscendo Spalletti, ci mette tanto in queste partite importanti, lavora sulla mentalità dei giocatori.

Sa bene che la piazza, dopo la sconfitta con lo Spezia, vorrà tanto e il Napoli può fare una grande partita. Il problema del Napoli oggi è che ha sprecato un sacco di occasioni e alla prima opportunità prende gol. Contro Empoli e Spezia sono state due partite a senso unico, addirittura lo Spezia è riuscito a vincere senza fare un tiro in porta, cosa che non succede mai.

Al Napoli è mancata sicuramente la fortuna, ma anche cattiveria agonistica in zona gol, cosa che succedeva anche con Sarri. Il Napoli ha bisogno di incrementare la sua fisicità che gli permetta di fare gol su palla inattiva, su calcio d’angolo, cose che dai tempi di Sarri si fa fatica a fare. Proprio per questo è in arrivo Tuanzebe”.