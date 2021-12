Pistocchi: “La partita con l’Atalanta è stata bellissima, gli azzurri meritavano il pareggio”

Maurizio Pistocchi, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Il Bello del Calcio”, su Canale 8: “Questo campionato sarà deciso dalla qualità delle rose, fin dall’inizio si è detto che quella azzurra non è la più profonda tra le pretendenti al titolo. La partita con l’Atalanta è stata bellissima, gli azzurri hanno giocato bene al netto di tutte le difficoltà che avevano per gli infortuni contro un avversario difficile e che non ti fa giocare. Gli azzurri in certe fasi sono stati in difficoltà e hanno rischiato lo 0-2, poi hanno anche avuto la forza di ribaltarla. Il Napoli ha dimostrato di avere dei principi di gioco e di saperli applicare anche nei momenti di difficoltà. Onestamente credo che gli azzurri meritassero il pareggio, se fosse arrivato non ci sarebbe stato molto da eccepire”.