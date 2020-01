Pistocchi: “Napoli non dimentica quel triennio di Sarri, i tifosi si dimostreranno maturi”

Maurizio Pistocchi, giornalista di Mediaset, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“La definizione data da Sarri è correttissima: fischi o applausi che siano saranno dettati dall’amore. Napoli non dimentica nulla, non dimentica il calcio fatto fare da Sarri in quei tre anni. In tutte le situazioni in cui c’è stato un grande amore c’è un grande rimpianto, soprattutto se ora la tua ex moglie è col tuo nemico storico, può esserci delusioni e anche un po’ di stizza. Non ho dubbi che l’atteggiamento del San Paolo sarà maturo e intelligente”.