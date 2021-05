Pistocchi: “Nuovo allenatore del Napoli? Prenderei Ballardini, ha fatto più punti di tutti”

Maurizio Pistocchi, giornalista, è intervenuto ai microfoni de “I Tirapietre”, sulle frequenze di Radio Amore Campania: “Scudetto all’Inter? Conte ha fatto un lavoro straordinario, a pensare che non c’è un presidente da novembre. Zhang è tornato soltanto due giorni fa. La squadra non è la migliore, ma con la voglia del tecnico, la tenacia, hanno costruito un sogno. Conte per me ha fatto un’impresa. Adesso comincia il difficile. Il tecnico vuole salire ancora un gradino, chiederà un progetto: ma l’Inter è in grado di fare un progetto adesso? Mi dicono che una banca d’affari americana è in grado di reperire un socio di minoranza che mette 250 milioni di euro, si porterà avanti la società fino a Natale, poi si vedrà. E’ la prima volta nella storia che una società straniera vince un campionato di massima serie. Un fatto epocale. Sui nerazzurri ci sono molti interessi. Punizione Juventus? Per me era fallo, ma se tutti i dirigenti scendessero dalla tribuna a protestare, allora sarebbe un casino unico. Non è normale che uno scende dalla tribuna per attaccare l’arbitro. Juventus? Mi dicono che Elkann sia furibondo con il cugino per la figuraccia Superlega, ma nonostante Andrea Agnelli e la mamma hanno l’undici per cento di Exor, potrebbero esserci dei ribaltoni clamorosi ai vertici societari. Prenderei Del Piero al posto di Nedved e Sartori come direttore sportivo. Nuovo allenatore Napoli? Prenderei Ballardini, ha fatto più punti di tutti”.