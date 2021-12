Pistocchi: “Spalletti ha ragione quando parla di due punti persi”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Maurizio Pistocchi, giornalista: “Sassuolo-Napoli? L’aspetto arbitrale esiste perché il gol di Ferrari nasce da una punizione che non c’è, Demme entra sulla palla e c’è un fallo per il Napoli prima. Però ieri mentalmente il Napoli è andato in confusione, ha perso le distanze. Fino al gol di Scamacca era in totale controllo di partita, dopo il gol la squadra non ha saputo come difendersi, se attaccando o abbassandosi. Quando succedono queste cose qui si va in confusione. Poi sono fatti male Koulibaly e Fabian Ruiz. Quando ci sono tante incidenze sulla partita poi i risultati ne risentono e pure pesantemente. Il Napoli ha perso di vista i leader tecnici ma anche l’obiettivo. Non sapeva più come difendersi. Di solito quando si è in vantaggio 2-0 la palla la devi gestire tu, se ce l’hai tu non ce l’hanno gli altri. In tutto questo però il Napoli è ancora primo e ha punti di vantaggio su Milan e Inter, squadre forti. Ora stiamo a vedere quello che succede ma sicuramente le assenze e gli infortuni influenzeranno le prossime gare, specie quella contro l’Atalanta che al momento è la squadra più in forma del campionato. Spalletti ha detto bene quando parla di 2 punti persi, possono pesare tantissimo nell’economia del campionato. Finora il Napoli aveva sbagliato poco e niente, ieri è peggio perché sei in vantaggio 0-2. Per fortuna che c’era un VAR sveglio perché Pezzuto aveva dato anche il gol del 3-2”.