Pizarro: “Io nello staff di Spalletti al Napoli? Non mi ha chiamato ma ci andrei subito”

L’ex centrocampista di Udinese e Roma, David Pizarro in una breve intervista per il Messaggero in cui ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo ex allenatore, Luciano Spalletti. Ecco le sue parole:

“Con Spalletti ho passato 4 anni a Udine e tre a Roma, tutti splendidi. La domenica succedeva ciò che ci trasmetteva in settimana. Se mi ha chiamato per entrare nel suo staff a Napoli? No. Se ci andrei? Certo. Sto seguendo il corso d’allenatore, e seguirlo sarebbe una grande esperienza formativa. Poco tempo fa, Luciano ha invitato tutti i partecipanti del corso a casa sua. Abbiamo mangiato molto bene ma non mi ha chiesto nulla.