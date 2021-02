Pizzul: “Contro il Granada non sarà semplice per il Napoli. Un nome su cui puntare? Zielinski”

Nel corso di ‘Arena Maradona’ su Radio Crc è intervenuto Bruno Pizzul, volto storico della Rai. “Per il Napoli non sarà semplice affrontare il Granada – ha detto Pizzul a Radio Crc – purtroppo Gattuso deve fare i conti con tanti assenti. Se devo dire un nome su cui puntare, faccio quello di Zielinski”. Nelle ultime settimane Gattuso non ha dovuto solo fare i conti con le assenze, ma anche con qualche critica di troppo. “Da quello che sento pare che gli animi tra Gattuso e De Laurentiis si stiano rasserenando. Non mi sono piaciute, però, alcune critiche da parte dei media. Del lavoro altrui bisogna sempre avere molto rispetto”. Rispetto che incuterà pure la Nazionale di Mancini agli Europei in estate. “Mancini sta lavorando molto bene con i giovani – ha detto Pizzul a Radio Crc – la Nazionale potrà fare bella figura agli Europei. Però, sarebbe meglio avvicinarsi alla rassegna continentale a fari spenti”. Infine una battuta sulla sconfitta della Juventus in casa del Porto in Champions League. “La sconfitta della Juve in Portogallo è stata imbarazzante”.