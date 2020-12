Pjanic: “Barcellona in difficoltà economica ma Neymar è amico di Messi. Spero che torni”

“Il Barcellona è in difficoltà economica, ma spero comunque possa arrivare Neymar”. E’ uno dei passaggi dell’intervista che Miralem Pjanic, centrocampista del Barcellona, ha rilasciato alla ‘Gazzetta dello Sport’ alla vigilia della sfida di Champions League contro la Juventus, sua ex squadra: “Le parole di Neymar su Messi? Sono amici e si sono divertiti molto a giocare insieme. Spero che Neymar arrivi Non so cosa succederà, vedremo”, ha detto il calciatore bosniaco che poi sul momento economico della società catalana s’è espresso così: “I club sono in difficoltà, il calcio è in difficoltà. E il Barcellona lo è, in difficoltà come tante altre squadre. Ma è pur sempre un club che vuole vincere tutto quindi non ci sono scuse, dobbiamo solo andare avanti. A livello istituzionale ci saranno le elezioni, vedremo chi arriva, ma non è una cosa che ci deve condizionare: non ci resta che gioca e cerca di conquistare quanti più punti è possibile”.