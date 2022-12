Plastino: “La preparazione sarà importante per il Napoli”

Michele Plastino, giornalista, ha parlato in ‘Forza Napoli Sempre’ su Radio Marte:

“Da qui alla ripresa del campionato saranno importanti le preparazioni atletica e mentale insieme. Quella fisica è necessaria ed è importante capire che tipo di preparazione ci sarà visto che non siamo in Argentina dove c’è la clausura e la riapertura. Qui verranno fuori i valori dei preparatori atletici. La preparazione mentale è fondamentale soprattutto nel Napoli perché devi tener viva la testa. Perché quando si è interrotto un momento così favorevole, dove vincere aiuta a vincere, e psicologicamente sei carico sta nella testa di Spalletti aggiustare la testa di tutti i calciatori. Ultimamente dal punto di vista psicologico lo ritengo cresciuto moltissimo. Per cui sono fiducioso. Sulla questione Juve ed un’eventuale assenza dai quotidiani odierni ti dico che Internet consuma tutto per cui il titolo su quello che già tutti sanno è superfluo. È chiaro che il titolo deve pensare al futuro, positivo o negativo che sia”.