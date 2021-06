Plastino su Di Lorenzo: “La sua una grande corsa, è il simbolo di questa Italia”

Ai microfoni di Sky Sport ha parlato cosi il giornalista Michele Plastino:

“Che grande corsa! Di Lorenzo ha superato tutti gli avversari davanti a se con una tale potenza e anche con allegria. Infatti quando finisce l’azione, senza riuscire a segnare, torna indietro sorridente con una forza fisica straordinaria e la voglia ancora di fare, che per me è il simbolo del gruppo di questa Italia. Per cui quel momento di Di Lorenzo me lo sono proprio annotato nella mente da vecchio amante e appassionato del pallone”.