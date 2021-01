Platini: “Cr7 fenomenale! Dybala? Fa parte di quei giocatori della categoria di Maradona”

In vista della sfida di domani al San Siro tra Inter e Juve, Michel Platini ha rilasciato un intervista in merito alla Gazzetta dello Sport. Ecco le sue dichiarazioni:

“Finisce 1-0 per la Juve, gol di CR7. Sarà appassionante. La Juve ha Ronaldo che è fantastico, fenomenale, decisivo ovunque, con quel fisico bestiale, quella testa, quell’atteggiamento professionale che lo fa giocare a 36 anni”. Poi ha espresso anche il suo parere su Dybala: “Mi piace tantissimo. Fa parte della categoria di Maradona. Sivori, Neymar, può darsi abbia un po’ meno talento ma vediamo. Non è Ronaldo, non è Messi e non è un regista, ma un 10 che gioca da punta“. E infine chi vede per la lotta scudetto: “Attenti al Milan. Fa sempre risultati, è primo e non si fermerà. Questa A è combattuta”.