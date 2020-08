Play-off Serie B, Chievo-Empoli 1-1: Tutino in goal, Ciciretti ha sbagliato un rigore

Si è alzato il sipario sui playoff di Serie B, che ha visto quest’oggi in campo il primo quarto di finale, quello tra Chievo Verona ed Empoli: è la formazione veneta a raggiungere lo Spezia in semifinale. Gara che ha regalato emozioni a non finire. Durante i 90′ regolamentari, due episodi significativi, che non hanno però dato esito: correva il 53′, e ai padroni di casa viene assegnato con il VAR – per la prima volta nella storia del campionato di B – un rigore, a seguito di un fallo di mano di Ricci, mentre all’87’ è il turno dell’Empoli, che conquista il penalty per un atterraggio di Mancuso da parte di Zuelli. Protagonisti i due portieri: prima Brignoli neutralizza il tiro di Djordjevic, poi Semper quello di Ciciretti.

0-0 il finale, e tempi supplementari. Il match si sblocca al 97′, quando Garritano spinge a rete un traversone basso di Rigione, ma al 103′ i toscani hanno l’occasione di pareggiare: nuovo ricorso al VAR, e secondo tiro dal dischetto per la formazione ospite, a seguito di un fallo di mano di Dickmann. La Mantia, però, spara di poco alto sopra la traversa, ma al 110′ Tutino lima gli errori dei compagni, sfruttando una sponda di testa di Romagnoli e mandando a rete la palla dell’1-1.

Il Chievo ha però dalla sua il miglior piazzamento in classifica, e i due risultati su tre: pari che premia quindi la formazione di Alfredo Aglietti.