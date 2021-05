Buona la prima per il Modena, impegnato nei play-off di Serie C. La squadra di Mignani si è imposta per 1-0 sul campo dell’Albinoleffe nel match d’andata giocato quest’oggi: il match-winner è stato Spagnoli, in gol al 28′. Solo pochi minuti per l’azzurrino Prezioso, in prestito dal Napoli al Modena, che è entrato all’83’ al posto di Mignanelli.