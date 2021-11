Playoff Qatar 2022, il quadro completo: le possibili avversari dell’Italia

Sono terminate le partite dei gironi di qualificazioni della zona UEFA per Qatar 2022. L’Italia si è classificata come seconda, regalando di fatto l’accesso diretto al prossimo Mondiale alla Svizzera. Per i ragazzi di Mancini c’è quindi da affrontare il playoff a marzo 2022, per evitare una clamorosa eliminazione da Campioni d’Europa in carica. C’è il precedente Svezia da tenere in considerazione, ma anche quello della Russia nel 1998 quando l’Italia di Cesare Maldini si qualificò grazie a una vittoria a Napoli per 1-0. Gli azzurri saranno testa di serie al momento del sorteggio. In totale, saranno 12 le squadre e le qualificate saranno solo 3. Semifinale e finale, entrambe in gara secca. L’Italia giocherà la semifinale in casa in quanto testa di serie. Il sorteggio avverrà il prossimo 26 novembre, mentre le partite si giocheranno il 24-25 marzo (semifinali) e 28-29 marzo (finali). Ecco le possibili avversarie.

TESTE DI SERIE

Portogallo

Scozia

Italia

Russia

Svezia

Galles

NON TESTE DI SERIE