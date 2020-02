Plusvalenze Serie A, per Roma e Juve i maggiori incassi: il Napoli ha i conti in regola

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la UEFA vuole provare a mettere un freno alle plusvalenze fittizie. Negli uffici di Nyon è in fase di studio una norma da inserire nel regolamento del Fair Play Finanziario per una maggiore chiarezza nei conti. Negli ultimi sono state realizzate tante plusvalenze anche in Serie A. I maggiori incassi sono stati di Roma e Juventus, parlando delle ultime cinque stagioni. Nell’ultima i giallorossi hanno registrato 130 milioni di plusvalenze. Delicata la situazione dell’Inter, che negli ultimi anni ha venduto tanti giovani per raggiungere l’agognata cifra. In casa Napoli non c’è da temere, visto che i conti sono sempre stati in regola. Dal 2014-15 al 2018-19, ossia l’ultimo esercizio di bilancio presentato dalla società partenopea, il Napoli alla voce plusvalenze ha incassato 240 milioni di euro. Quella di Higuain, alla Juventus con plusvalenza da 86 milioni di euro nella stagione 2016-17 quella più alta. Ecco i dati riportati da La Gazzetta dello Sport:

JUVENTUS:

2014-15 – 21 milioni

2015-16 – 37 milioni

2017-17 – 140 milioni

2017-18 – 94 milioni

2018-19 – 127 milioni

NAPOLI:

2014-15 – 12 milioni

2015-16 – 11 milioni

2016-17 – 104 milioni

2017-18 – 30 milioni

2018-19 – 83 milioni

LAZIO:

2014-15 – 0 milioni

2015-16 – 2 milioni

2016-17 – 29 milioni

2017-18 – 64 milioni

2018-19 – 26 milioni

INTER:

2014-15 – 21 milioni

2015-16 – 34 milioni

2016-17 – 45 milioni

2017-18 – 50 milioni

2018-19 – 40 milioni

ROMA:

2014-15 – 38 milioni

2015-16 – 77 milioni

2016-17 – 95 milioni

2017-18 – 63 milioni

2018-19 – 130 milioni

MILAN:

2014-15 – 10 milioni

2015-16 – 9 milioni

2016-17 – 4 milioni

2017-18 – 36 milioni

2018-19 – 13 milioni