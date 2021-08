Pochettino inizia male, subito una sconfitta per il PSG: la Supercoppa di Francia è del Lille!

Inizia con una sconfitta la nuova stagione del Paris Saint-Germain. Gli uomini di Pochettino escono sconfitti dalla Supercoppa contro i campioni di Francia del Lille: a decidere il match disputato allo stadio Bloomfield di Tel Aviv è stato un gran gol di Xeka, autore di una prodezza con il destro dai venticinque metri. Serata da dimenticare per Achraf Hakimi, sostenitore della causa palestinese e bersagliato dai fischi dei pubblico israeliano, così come per Icardi, che si è visto annullare un gol al minuto trenta della ripresa. In casa Paris ha fatto il suo esordio anche Georginio Wijnaldum, subentrato al 71′ al giovane Dina Ebimbe per dare slancio al vano assalto finale dei parigini, che perdono così l’occasione di sollevare il primo trofeo della stagione.