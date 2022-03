Ai microfoni di Dazn ha parlato cosi nel pre partita Matteo Politano. Ecco le sue parole:

“Partita da non sbagliare? In settimana abbiamo lavorato tanto, perché ci è capitato di lasciare parecchi punti soprattutto in casa. Quindi oggi dovremo approcciare la partita in modo diverso e cercala di farla nostra a tutti i costi”.