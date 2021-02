Non accenna a placarsi l’emergenza in casa Napoli. Dopo le belle notizie del ritorno di Koulibaly e Ghoulam, oggi saranno eccettuati gli esami strumentali per Matteo Politano, rimasto negli spogliatoi a Granada per un problema al costato, evidenziato da Gattuao al termine della gara. Oggi si saprà di più, ma verosimilmente l’ex Inter e Sassuolo potrebbe saltare la trasferta di Bergamo contro l’Atalanta.