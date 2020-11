Politano in conferenza stampa: ”Niente di vero su stipendi e attriti col mister”

Ecco le dichiarazioni di Matteo Politano in conferenza stampa dopo il successo degli azzurri ai danni del Rijeka per 2-0:

”Maradona, per Napoli e l’Argentina, e’ stato qualcosa di indescrivibile. Sapevamo che era una partita difficile. Siamo stati bravi nel sbloccarla, soprattutto nel secondo tempo. Cercheremo di dedicare un trofeo a Diego. Penso di essere migliorato. C’è voluto del tempo, sono contento di quello che sto facendo. Il campionato è ancora lungo. Contro la Roma sarà una sfida speciale, sono stato 8 anni nel settore giovanile giallorosso. Dovremo essere molto bravi e pensare a recuperare le energie per domenica. E’ sempre un onore indossare la maglia, era importante onorare la maglia e onorare lui. Provero’ a dare sempre il massimo per la maglia del Napoli. Era importante la vittoria col Rijeka, contro la Roma ci aspetta una grande battaglia. La Roma e’ in gradissima forma, anche loro hanno giocato in Europa League. In campionato sarà una bella battaglia. Niente di vero su stipendi e attriti col mister, siamo sulla stessa lunghezza d’onda, il campionatoo e’ ancora lungo. Le chiacchiere le porta via il vento”.