Politano: l’agente conferma l’offerta araba, indizi anche sul rinnovo

L’agente diMatteo Politano Mario Giuffredi ha parlato ai microfoni di radio CRC, dove ha commentato la situazione dell’attaccante azzurro, del suo contratto e delle offerte ricevute:

“Politano? Per rendimento quest’anno è il miglior giocatore del Napoli. Quando arrivò qui mise a segno 10 gol, poi ha vinto uno scudetto e quest’anno ha fatto 6 gol e 5 assist. In questo momento è quello che ha espresso il miglior calcio al Napoli. Rinnovo? Con il il presidente avevamo parlato di rinnovo durante la scorsa estate ma per un motivo o per un altro i tempi si sono allungati e le discussioni per il prolungamento sono state rinviate.

È arrivata un’importante offerta dall’Arabia Saudita. Abbiamo lasciato libera scelta alla squadra ma il presidente è a conoscenza della volontà di Politano. È stato anche gentile a voler rivedere la situazione contrattuale del mio assistito ma le cose devono essere fatte in tempi più brevi sopratutto per rispetto al ragazzo stesso.

Il presidente De Laurentiis ha sempre mantenuto la sua parola. Sono convinto che questa situazione verrà chiusa quanto prima. Vedo che c’è la volontà di rinnovare Politano. Se si vuole ribaltare questa stagione bisogna avere giocatori sereni, questo vale per tutti non solo per Politano. Non è nell’interesse di nessuno portare la situazione più in avanti. Se la situazione non venisse risolta presto, mi preoccuperei di avere un giocatore turbato per i prossimo sei mesi perché non lo avresti nè fatto partire nè rinnovato”.