Politano, l’agente: ” Futuro? Il mercato è appena iniziato, non possiamo escludere nulla”

Durante l’evento di apertura del calciomercato, Davide Lippi, agente di Matteo Politano, ha parlato anche del futuro del suo assistito: “In questo momento il mercato è fermo, anche Matteo ha fatto una grande stagione e ci è rimasto male per non aver fatto parte del gruppo della Nazionale. Lo avrebbe meritato e credo che nel prossimo ciclo ci sarà anche lui. Ha dimostrato di poter stare a certi livelli. Mancano due mesi alla fine del mercato e non possiamo escludere nulla, la strada è ancora lunga. Le sorprese ci sono sempre per tutti. Rappresento tanti grandi giocatori, vedremo”.