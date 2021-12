Politano, l’agente: “Matteo sta bene, contro l’Atalanta ha fatto 10 minuti devastanti!”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Mario Giuffredi, agente di Politano: “Politano? Dopo il COVID-19 ha avuto qualche risentimento, come tutti i giocatori, purtroppo destabilizza e quindi deve smaltire. Con l’Atalanta ha fatto 10′ devastanti. Ora è pronto per giocare dal primo minuto e mi auguro che abbia la costanza di giocare come ha fatto. Per ottenere prestazioni di livello i giocatori devono stare bene e lui ora sta bene. Magari contro l’Atalanta dall’inizio non avrebbe fatto bene. Ora può esprimere le sue qualità di livello alto”.