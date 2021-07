Politano: ” Sono più deluso per la mancata Champions che per l’Europeo. Vogliamo arrivare tra le prime quattro”

Questa sera a Dimaro Spalletti, Zielinski e Politano hanno incontrato i tifosi. Ecco cosa ha detto Politano:

Se sono deluso più per la mancata convocazione in Nazionale o per la mancata qualificazione in Champions? Domanda difficile, ma per la delusione con il Napoli. Cosa è successo? E’ stata una partita sofferta che non ci ha permesso d’essere dove meritavamo. Obiettivo della stagione? E’ quello di cercare d’arrivare il più lontano possibile. L’obiettivo del campionato è arrivare tra le prime quattro. Cosa ci sta trasmettendo Spalletti? Quello che mi aspettavo perché l’ho avuto anche all’Inter. Ci sta dando entusiasmo. Se mi sono sentito con Insigne? Mi sono sentito quasi tutti i giorni sia con Lorenzo che con Di Lorenzo e penso che abbiano fatto entrambi un grande Europeo. Se Insigne mi ha insegnato il tiro a giro? Se lo tiene tutto per lui e non insegna nulla a nessuno. Siamo anche noi dispiaciuti per questo distanziamento che ci obbliga questo periodo. Chi partirà titolare tra me e Lozano? Devi chiederlo al mister”.