Polonia, battuta 2-1 la Bosnia. 85 minuti ed Zielinski, 90 per Milik

Arriva la vittoria per la Polonia in Nations League, mentre imbatte nella seconda sconfitta di fila la Bosnia. Dopo essere andata in svantaggio con la rete del bosniaco Hajradinović, la compagine polacca ha rigirato il calzino prima pareggiando con Glik (fresco nuovo acquisto del Benevento), per poi trovare la rete della vittoria con Grosicki al 67′ minuti. L’azzurro Zielinski, in campo dall’inizio, è rimasto sul rettangolo verde fino all’85’ sostituito da Linetty, mentre l’altro azzurro Milik è rimasto in campo tutta la partita.