Nella giornata di ieri Paulo Sousa aveva espresso dubbi sulla presenza di Piotr Zieliński nel match di qualificazione ai Mondiali contro l’Inghilterra in programma domani alle 20.45. Quest’oggi, intervenuto in conferenza stampa, il commissario tecnico della Polonia ha definitivamente confermato che il centrocampista azzurro − il quale è partito con la sua nazionale nonostante l’infortunio per poi restare ad allenarsi a parte − non giocherà in quanto “non è pronto“.