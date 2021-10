Polonia, il vice-pres.: “Zielinski in campo non riesce a essere cattivo”

Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Marek Kozminski, vice-presidente della Federcalcio polacca: “Finora abbiamo visto due facce del Legia: una squadra tosta in Europa League mentre partite sbagliate in campionato. L’ultima gara che hanno perso in casa era una partita scudetto e per ora sono fuori dai giochi per il titolo. Contro il Napoli ci aspettiamo una squadra grintosa che sa difendere, in Europa League ha pareggiato a Mosca e vinto con il Leicester e questo non è poco.

Zielinski? Lo ammiro, è un giocatore con grandissima classe e che sa fare tutto col pallone. Gli manca qualcosa, tutti ci aspettiamo che fa un salto di qualità per entrare nei primi 15 giocatori del mondo. Credo che il problema è nella sua testa, è un ragazzo buonissimo che quando entra in campo non riesce a mettere tutta la cattiveria. Solo nella sua testa c’è la risposta a quanto grande sarà il suo futuro. Ha tutto per far bene, ma ha possibilità di fare ancora meglio. Qualche gol, qualche assist e qualche giocata in più può farle, anche in Nazionale gioca bene ma non benissimo come Lewandowski. L’attaccante del Bayern non può decidere sempre tutte le partite, ci aspettiamo che qualche volta lo faccia anche Piotr”.