Polonia-Italia 0-0: azzurri poco concreti ma ancora in testa al girone

Finisce in parità a Danzica. Gli azzurri non vanno oltre lo 0-0 contro la Polonia ma mantengono la testa nel girone di Nations League. L’Italia ha avuto le occasioni per vincere la partita. Soprattutto con Chiesa nel primo tempo (conclusione alta da buona posizione) e con Emerson Palmieri nella ripresa (colpo di testa fuori di un soffio). E’ mancata quella cattiveria sotto porta che serve in queste situazioni. Solo panchina per Immobile, che probabilmente scenderà in campo dal primo minuto nella gara contro l’Olanda. Male Jorginho e Belotti (che sarà squalificato), bene tutto il pacchetto arretrato. Soprattutto Acerbi ha tenuto a bada Lewandowski. Nel complesso buona Italia che con un po’ di precisione avrebbe sicuramente potuto portare a casa i tre punti. E li avrebbe meritati.