Polonia, stilata la lista dei pre-convocati per il Mondiale: c’è Zielinski

La nazionale polacca ha diramato le pre-convocazioni per il Mondiale di Qatar che prenderà il via il prossimo 20 novembre. La lista è formata da 47 giocatori, in attesa di essere scremata per le convocazioni ufficiali. Gli “italiani” presenti al momento sono ben tredici.

Ecco la lista completa:

Portieri:

DRAGOWSKI (Spezia)

GRABARA

MAJECKI

SKORUPSKI (Bologna)

SZCZESNY (Juventus)

Difensori:

BEDNAREK

BERESZYNSKI (Sampdoria)

BOCHNIEWICZ

CASH

DAWIDOWICZ

GLIK (Benevento)

GUMNY

HELIK

JEDRZEJCZYK

KARBOWNIK

KEDZIORA

KIWIOR (Spezia)

P.KUN

NAWROCKI

PUCHACZ

RECA (Spezia)

WIETESKA

ZALEWSKI (Roma)

Centrocampisti:

BIELIK

DZICZEK

FRANKOWSKI

GÓRALSKI

GROSICKI

JÓZWIAK

J. KAMINSKI

KLICH

KOZLOWSKI

KRYCHOWIAK

LINETTY (Sampdoria)

LEGOWSKI

PIOTROWSKI

SKÓRAS

D. SZYMANSKI

S. SZYMANSKI

ZIELINSKI (Napoli)

ZURKOWSKI (Fiorentina)

Attaccanti:

ADAM BUKSA

KOWNACKI

LEWANDOWSKI

MILIK (Juventus)

PIATEK (Salernitana)

SWIDERSKI