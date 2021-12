Pordenone-Cosenza 1-1. 90 minuti per Palmiero

Termina 1-1 il match tra Pordenone e Cosenza. Il Cosenza porta il primo pericolo della sfida: Gori prende palla sulla destra, si accentra e prova a far girare il sinistro. Palla di poco a lato. Partita molto spezzettata con poche emozioni e tanti falli. Al 28′ però il Pordenone va in vantaggio: Situm frana in area sull’ex Gubbio Pellegrini, per l’arbitro non ci sono dubbi e decreta il calcio di rigore. Dal dischetto Butic non sbaglia: 1-0. Nel recupero il Cosenza ci prova con il tandem Caso-Anderson ma il portiere di casa para senza problemi. Nella ripresa il Pordenone ci prova al 3′ con Pinato: sinistro dalla distanza fuori di poco. Al 17′ i ramarri sfiorano il raddoppio ancora con Pinato, il cui colpo di testa su corner impatta sulla traversa. Al 24′ però il Pordenone perde Barison che, già ammonito, commette un fallo ingenuo su Boultam: ramarri in 10. Con l’uomo in più il Cosenza prende fiducia e pareggia al 32′ con la conclusione di Situm da fuori area, 1-1. Nel finale il Cosenza sfiora anche il colpaccio con Millico, Perisan c’è. 90 minuti per Palmiero out Folorunsho