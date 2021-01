Pordenone, Tesser: ”Gaetano? Mi piace, se dovesse arrivare giocherebbe come trequartista”

Attilio Tesser, allenatore del Pordenone, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “Ieri contro la Salernitana abbiamo portato a casa una partita importante. Abbiamo fatto il colpaccio. Gaetano? E’ un nome che mi piace. In società se ne parla e condivido questo pensiero. Io l’ho visto giocare come trequartista. Se dovesse arrivare da noi, penso che sarebbe schierato in quel ruolo. E’ uno di quei ragazzi che può avere un brillante futuro davanti a sè. Il Napoli produce tanto. E’ una squadra che si muove bene. I giocatori individualmente arrivano a finalizzare e creano tanto. Covid? Una cosa così dura non l’avevo mai trovata. Andare in campo ogni tre giorni non è facile. Non si riesce a caricare i giocatori tra partite, viaggi, trasferte. A giocare, si gioca, ma non è facile stare sempre al top. Recuperiamo il minimo delle energie. Tutti hanno le stesse problematiche e lo stesso tempo per preparare le partite”.