Pordenone-Virtus Entella 2-0: Contini non era disponibile per la gara

Grandissimo calcio di punizione battuto da Tremolada, il pallone sbatte sulla traversa per poi diventare buono per Barison: da zero metri, con Borra fuori dai giochi per un’eventuale parata, il difensore neroverde insacca in rete e fa 2-0! Partita chiusa, nel recupero, dal Pordenone: è arrivata, dunque, la tanto attesa reazione degli uomini di Tesser dopo il pesante ko di venerdì in casa del Trapani. C’è rassegnazione in casa Virtus Entella: è in arrivo l’ennesimo risultato negativo in trasferta per la formazione di Boscaglia, che non vince fuori casa dallo scorso 29 dicembre. Contini non era a disposizione per il match.