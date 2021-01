Portella, responsabile tamponi Napoli: “Gruppo squadra tutti negativi”

Il professore Giuseppe Portella, membro dello staff sanitario che cura i tamponi per il Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radiogoal su Radio Kiss Kiss Napoli ed ha svelato gli esiti dei tamponi al gruppo squadra effettuati questa mattina prima della sfida contro la Fiorentina: “Tamponi tutti negativi. Ieri giornata intensa per la positività di Fabian e quindi ulteriore controllo su quello ordinario. Se si fanno tamponi alle 9 e poi si ripetono dopo 16 ore, è normale che ci si ritrovi un ulteriore positività. Questo però è il protocollo e non possiamo esimerci. La gestione dello staff del Napoli è sempre corretta, al di là di chi lo critica”. “Il virus circola ed è normale che possano spuntare nuovi casi. – prosegue Portella – È impossibile, al di là dell’impeccabile lavoro del Napoli, non venire a contatto col mondo esterno”. “Fortunatamente non è un periodo fuori controllo. Adesso è gestibile. Però i rischi di contagio ci sono sempre”. “Il Napoli in occasione di Juve-Napoli doveva effettuare una trasferta spostando 50 persone e l’ASL fermò tutto in maniera corretta. Nel caso Fabian stiamo parlando di situazione isolata e gestibile non dovendo cambiare regione viaggiando in aereo”