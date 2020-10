Portogallo, negativi i test Covid per Mario Rui e Cristiano Ronaldo

Il commissario tecnico del Portogallo Fernando Santos ha parlato in conferenza alla vigilia del match di Nations League contro la Francia: “La Francia è una delle più grandi squadre del mondo, ma entriamo in partita convinti di poter vincere. Il grado di difficoltà è molto alto, per vincere dobbiamo essere al livello migliore. L’importante è non perdere la fiducia. Non sarà facile per noi, ma nemmeno per la Francia. Il Covid? C’è sempre qualche impatto, ma è una cosa che riguarda il mondo. Ma le cose stanno tornando alla normalità, l’allenamento è tornato normale, i giocatori non si sono allontanati l’uno dall’altro. I giocatori hanno fatto una batteria di test e sono tutti negativi”. Il Portogallo negli ultimi giorni ha dovuto fare i conti con la positività al COVID-19 del portiere Anthony Lopes.

Fonte: TMW