Prandelli: “Conte è una garanzia, la piazza di Napoli lo apprezzerà fin da subito”

Claudio Cesare Prandelli, ex allenatore, tra le altre, di Fiorentina e Genoa ed ex c.t. della Nazionale italiana, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Rai Radio 1 durante ‘Radio Anch’io Sport’: “Motta-Juve? I rischi ci sono sempre. Ma Thiago è stato straordinario, ha dimostrato di avere idee nuove, di saper valorizzare il capitale a disposizione, come Calafiori e Zirkzee. E Conte è la certezza: nel momento in cui mette piede in una società, la trasforma con serietà, professionalità, costanza e determinazione nel fare le cose in modo coinvolgente. Se dovesse andare al Napoli, penso che la città stessa darà subito segnale di grande apprezzamento. perché Conte è una garanzia che tutte le partite saranno giocate al mille per mille”.